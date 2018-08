Boa's en armbandjes in strijd tegen alcoholmisbruik op feestweek Naaldwijk

NAALDWIJK - Wie geen armbandje heeft krijgt geen bier, op het feestterrein van Cannes Outdoor in Naaldwijk. Het is één van de manieren om tijdens de jaarlijkse feestweek, alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Iedereen wordt aan de deur gecontroleerd op leeftijd. Wie er dronken uitziet moet blazen. 'We willen niet dat ze op de alcoholpoli in Delft terecht komen', zegt buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Shireen. 'Daar doet iedereen zijn best voor.'

Samen met haar collega Jeffrey is zij zaterdagavond, voor de vierde avond op rij, op pad om toezicht te houden in hun opvallende blauwe boa-uniform: 'Wij zijn voor leefbaarheid, de politie voor de veiligheid zeg ik altijd maar', zegt Jeffrey.

Omroep West gaat deze avond met Shireen en Jeffrey mee. Met de auto rijden we langs de drie feestlocaties. Twee collega-boa's surveilleren op de fiets. Samen met politie en beveiligers bij de verschillende feesten, houden de handhavers tijdens de feestweek de jeugd in de gaten. Jeffrey zit sinds 2011 in het vak, Shireen drie jaar langer. 'Hier hebben ze nog respect voor je', vertelt ze doelend op het Westland. 'Ik heb ook in Den Haag gewerkt, daar is dat wel anders.'

Strengere maatregelen

In 2016 werden zeker vijftien kinderen -tussen de 13 en de 16 jaar laveloos op straat gevonden, tijdens de feestweek in Naaldwijk. Sommigen belandden zelfs in de ambulance. De politie schrok daar zo van dat er het jaar daarna strengere regels golden.Wie werd betrapt kon kiezen: een boete van 90 euro of naar Bureau Halt voor een leer- of werkstraf. En er werd contact opgenomen met de ouders.

Ook deze editie van de feestweek is er weer van alles georganiseerd rondom jongeren en alcohol. Om het tegen te gaan, en om ze bewust te maken. Zo werd donderdag een speciaal alcoholvrij feest georganiseerd, voor de jeugd die nog niet oud genoeg is om te drinken. Ook konden jongeren in gesprek over alcohol met jongerenwerkers in een mini-discohok.

'Prima uitvinding'

Als we aankomen bij het feest op sportpark De Hoge Bomen gooit de organisator net een lastige klant naar buiten. Het is druk. De locatie biedt plaats aan zo'n 1500 man en die zijn er ook. De muziek staat hard.

Een jongen die bij de bar staat te wachten op zijn bier vindt het bandjessysteem een prima uitvinding. 'Achttien is de grens en daar heb je je aan te houden.' Hij loopt de feestende menigte in met veertien biertjes in zijn handen. Volgens Jeffrey is het de eerste keer dat ze hier zoiets doen. 'Het maakt het voor ons makkelijk om te controleren.'

Bij twijfel dubbelchecken

Het systeem is dan wel niet honderd procent waterdicht, maar zeker een stap in de goede richting. 'Bij twijfel wordt er ook bij de bar nog eens dubbel gecheckt of die persoon ook rechtmatig het bandje heeft gekregen', benadrukt Shireen.'

De volgende locatie die we bezoeken is het Wilhelminaplein, dat staat vol met tenten. 'Dit is wat rustiger qua muziek', zegt Jeffrey. Ook hier is het druk, mensen dansen op straat, de sfeer is goed. Het is een plek waar de boa's minder werk hebben, qua controle op alcohol drinkende jongeren. De meeste bezoekers zijn ruim boven de achttien.

Vuurkorf en wildplassers

Dus wordt er tussendoor nog een melding over een vuurkorf afgehandeld. Het blijkt een groepje Roemenen, dat gezellig zit te barbecueën. En zoeken we naar wildplassers, die er op dat moment niet zijn.

De laatste locatie die we aandoen is de kermis. Een plek waar jongeren graag samenkomen. 'Ze gaan niet eens de attracties in maar komen hier graag hangen'. Op het terrein mag niet worden gedronken. Een verbod waar Shireen en Jeffrey op toezien. 'We sturen ze weg, of ze mogen het gelijk leeggooien en dan mogen ze zonder alcohol het kermisterrein op.'

Onwetendheid

En het lijkt dat de jonge Westlander weet dat je niet met alcohol de kermis op mag. 'Het gaat hier al jaren goed', zegt Jeffrey 'Het gebeurt eigenlijk zelden dat ze hier met alcohol het terrein op lopen en als het wel gebeurt is vaak onwetendheid.'