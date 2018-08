Deel dit artikel:











'Ik stond raar te kijken toen ik een schedel in mijn tuin vond' Achter het schuurtje werd de schedel gevonden (Foto: Regio15)

DEN HAAG - 'Ik was aan het werk in de tuin toen ik 'm ineens tegenkwam. Toen stond ik wel raar te kijken.' Dat zegt de bewoner van het huis aan de Toscaninistraat in Den Haag, die zaterdag een menselijke schedel in zijn tuin opgroef tegen Omroep West. 'Ik heb echt geen idee hoe dat ding daar terecht is gekomen, heel raar', zei de man die direct de politie inschakelde.

De politie heeft hem zondag laten weten dat hij op de hoogte wordt gebracht van de uitkomst van het onderzoek. Volgens een woordvoerder kan dat zeker zes weken duren. Behalve de schedel zijn er geen andere menselijke botten gevonden, laat de woordvoerder van de politie weten. De recherche en medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben zaterdag de hele dag onderzoek gedaan in zijn achtertuin.