Deel dit artikel:











Auto klapt op natuursteen in Lisse De gebroken natuursteen | Foto: politie Bollenstreek Noord

LISSE - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag op de Ruishornlaan in Lisse op een natuursteen geklapt. De tegel was opzettelijk rechtop op de weg neergezet, zegt de politie.

Getuigen zagen nadat de auto op de tegel klapte zes jongeren wegrennen in de richting van de rotonde op de Ruishornlaan. Volgens de politie Bollenstreek Noord is er behoorlijke schade aan de auto. De eigenaar doet aangifte van vernieling. De steen is mogelijk weggenomen uit een tuin en de politie is dan ook opzoek naar de eigenaar.