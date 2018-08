Te Werve krijgt Ajax op bezoek: 'Geen flauw idee waar we de spelersbus neer kunnen zetten'

RIJSWIJK - 'Ik sprong een gat in de lucht. Dit is prachtig.' De broers Ivo en Timo van Dijk van de Rijswijkse voetbalclub Te Werve leven op dit moment in een droom, nadat het cluppie Ajax voor de KNVB Beker heeft geloot. 'Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Ik heb vanochtend de loting opnieuw bekeken', vertelt secretaris van Te Werve Timo.

Te Werve is een kleine vereniging die speelt in de tweede klasse. De ploeg aan het Julialaantje heeft vier elftallen: twee selectie-elftallen, een vriendenteam en een veteranenteam.

Vorig jaar haalde Te Werve de halve finale van de districtsbeker, waardoor de club zich plaatste voor de voorrondes van de beker. Het Rijswijkse team had wat geluk bij de loting van de kwalificatieronde. Eerst werd de club vrijgeloot en in de tweede ronde kwam tweede klasser Marvilde uit de koker. De Brabanders werden in de verlenging met 3-1 verslagen. 'Je hebt zoveel geluk gehad', aldus de 32-jarige voorzitter van Te Werve Ivo.

Ajax

Te Werve zat zaterdag tijdens de loting in een van de balletjes. Timo zat voor de televisie en zijn broer en directeur Ivo keek op zijn telefoon in een restaurant. 'Van te voren maak je een dolletje: ''Het zal toch niet Ajax worden?''', vertelt de 29-jarige Timo. 'Toen ze HVV Te Werve riepen en zeiden dat we tegen Ajax moesten, belde ik hem gelijk op. Maar zijn telefoon liep een minuut achter, dus hij wist het nog niet. Ik zei: je gelooft het niet. Het is Ajax.'

'Hij besefte het nog niet', gaat Timo verder. 'Een uur later belde hij pas weer op. Vandaag hebben we alweer tien keer aan de telefoon gezeten.' Ivo: 'Het was onbeschrijfelijk. Ik had de loting opgenomen en heb het al een paar keer teruggekeken. Elke keer heb ik weer kippenvel.'

Tranen

Ook de spelers waren uitzinnig. Timo: 'We zitten in een appgroep en die ontplofte gisteravond. Er werd meteen al dolletjes gemaakt. Zo zei iemand: ''Ik sta op Ziyech.'' Een van die gasten belde mij op en vertelde mij dat hij tranen in zijn ogen had.'

Trainer Huib van Oostrom Soede vindt het prachtig. 'Ik was op een verjaardag van een vriendin. En er was opeens een gejuich en gejoel en dan hoor je dat je tegen Ajax moet. Bizar. Als je mij dit van te voren had gezegd, dan had ik je voor gek verklaard.'

Eigen sportpark

De euforie bij de club groot, maar er moet ook nog veel gebeuren. 'Morgen moeten we meteen aan de slag. We hebben een gesprek met de gemeente Rijswijk.' Belangrijkste vraag is: kan Te Werve op het eigen sportpark spelen?

Een van de punten die wordt meegenomen is de discussie rond het publiek. De bekerwedstrijd tussen Scheveningen en Ajax werd verplaatst naar het stadion van ADO Den Haag. 'Zo'n scenario is het meest logisch', zegt Timo. 'Gevoelsmatig wil je de wedstrijd aan het Julialaantje. Als dat zo is, geen flauw idee waar gaan we dan de spelersbus van Ajax zetten? Uiteindelijk is het aan de lokale driehoek.'

Beide broers geven ook aan dat het voormalige terrein van Haaglandia aan de Schaapweg een mogelijkheid is. 'Ik neem denk ik nog contact op met de voorzitter van Scheveningen. Hoe hebben zij dat gedaan', vraagt Ivo zich af. 'Maar voor nu is het allemaal koffiedik kijken.'

Genieten

De wedstrijd wordt op 25, 26 of 27 september gespeeld. 'Het uitgangspunt is genieten', laat trainer Van Oostrom Soede weten. 'We gaan die wedstrijd beleven. Ik ben hartstikke trots op de club.'

'Het is een once in a life time chance', aldus Timo, die in het dagelijks leven projectleider is bij een woningbouwcorporatie. 'Dit overkomt je gewoon', besluit Ivo.