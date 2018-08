Deel dit artikel:











Man overleden na val van dakkapel tijdens klussen Foto: District 8

NAALDWIJK - In Naaldwijk is een man overleden nadat hij zondagmiddag van een dakkapel op de tweede verdieping van een woning naar beneden was gevallen. Dat heeft de politie gemeld. De man zou aan het klussen zijn geweest.

Dit gebeurde op de Fresiastraat in Naaldwjk. Meerdere hulpdiensten waaronder de traumahelikopter waren aanwezig. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Wat de man precies aan het doen was, is niet bekend. LEES OOK: Man (21) zwaargewond na val door lichtkoepel