Dramatische start voor Westlandia en Quick; HBS speelt gelijk

REGIO - Westlandia en Quick zijn dramatisch aan het nieuwe amateurvoetbalseizoen begonnen. De twee derdedivisionisten kregen in de seizoensouverture een flink pak slaag van GOES en OFC.

Westlandia begon ‘onthutsend zwak’ in Zeeland. De ploeg van Edwin Grunholz, die zich deze week nog plaatste voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker en het in de eerste ronde opneemt tegen VVV Venlo, keek al na een half uur spelen tegen een 4-0 achterstand aan. In het restant van de wedstrijd konden de Naaldwijkers niets terug doen.

Ook Quick bewees zichzelf geen goede dienst. De verrassing van vorig seizoen - de ploeg eindigde als promovendus in de derde divisie zondag als derde - kreeg net als Westlandia in de eerste helft al vier doelpunten om de oren. Na rust werd er niet meer gescoord: 0-4.

Wel kansen, geen goals

Alleen HBS deed in de eerste wedstrijd van het seizoen ‘goede zaken’. De mannen van trainer Marcel Koning hielden een punt over aan de confrontatie met ADO ’20. Beide ploegen kregen de nodige kansen, maar doelpunten vielen er niet.

