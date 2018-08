Hockey: Vernieuwd HGC verliest nipt van Oranje-Rood

WASSENAAR - Onder leiding van nieuwbakken coach Paul van Ass zijn de hockeymannen van HGC de competitie zondag begonnen met een nipte 4-5 nederlaag tegen Oranje-Rood. Het duel in Wassenaar was spannend en doelpuntrijk.

HGC leek in eigen huis in eerste instantie een knappe overwinning te boeken. Maar door drie goals in zes minuten (3-5) stelde Oranje-Rood in de tweede helft de zege veilig. Van Ass zag zijn ploeg nog wel terugkomen tot 4-5, maar daar bleef het ook bij.

Bij HGC vertrokken afgelopen zomer de nodige spelers, waaronder de talentvolle Jorrit Croon en Tristan Algera, vorig seizoen twee belangrijke spelers. Na de komst van coach Van Ass werden nieuwe spelers aangetrokken, waaronder zoon Seve.