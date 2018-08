'Locals' laten Leiden zien aan nieuwkomers tijdens Kick-off 2018

LEIDEN - In Leiden is zondag de Kick-off 2018 gehouden. Tijdens de wandeltocht laten 150 'locals' aan 150 nieuwkomers de stad zien. Deze één-op-één rondleiding moet de nieuwkomers een persoonlijkere indruk geven van wat er allemaal in de Leiden is te beleven.

Het evenement, dat voor de tweede keer werd gehouden, wordt georganiseerd door We Are Leiden. Pepijn Smit is bedenker van Kick-off wandelrondleiding. Smit: 'Wij vinden het belangrijk om de nieuwkomers zo snel mogelijk in het Leidse leven te betrekken. Onder nieuwkomers kan er namelijk sneller een gevoel van isolatie ontstaan omdat ze niet overal in de stad even snel de weg weten te vinden. En daarom is het belangrijk ze zo snel mogelijk mee te nemen die stad is.'

De nieuwkomers kunnen statushouders, expats en internationale studenten zijn, maar ook mensen die vanuit een ander deel van Nederland zijn verhuisd naar Leiden. Iedereen kan meedoen aan het evenement. De rondleiding is niet bedoeld om in één keer alle highlights van de stad te laten zien.



Voetbal kijken

'Het gaat niet per se over de toeristische hoogtepunten maar vooral over zaken die de stad bijzonder of aangenaam maken. Dan kun je denken in welk café kun je voetbal kijken of lekker koffie krijgen of waar zijn de mooie boekwinkels van Leiden. Op deze manier krijgen de nieuwkomers een prettige introductie van onze stad.'

Caecil van Harteveld en Mo Al Khatib zijn er vandaag ook weer bij. Vorig jaar deden ze mee aan de eerste editie van Kick-off en werden ze aan elkaar gekoppeld. Mo, die een opleiding tandheelkunde volgt, is vijf jaar geleden in Nederland terecht gekomen nadat hij was gevlucht voor een geweld in zijn moederland Syrië. Hij heeft geen familie in Nederland. Zijn familie zit in Duitsland en dus is Mo hier erg op zichzelf aangewezen.



Nederlandse moeder

De ontmoeting van Caecil vorig jaar dat bleek een schot in de roos. Het bleek zo goed te klikken dat de twee er een vriendschap aan over hielden. Caecil en Mo spreken regelmatig met elkaar af. Ze gaan de stad in, drinken wat in een café, maken fietstochtjes of eten bij elkaar. Door de ontmoetingen leert Mo meer van de Nederlandse cultuur en taal. Mo: 'Ik zie Caecil als mijn Nederlandse moeder.'

Ook voor Caecil is het contact met Mo waardevol. Caecil: 'Als ik met Mo spreek maakt mij dat nederig. Als je hoort hoe iemand gevlucht en hoe iemand een leven probeert op te bouwen in een land dat totaal vreemd voor hem is…dan realiseer je je hoe makkelijk wij het hebben en daar sta ik wel wat vaker bij stil door hem.'



Eerste kennismaking

Of er ook bij Kick-off 2018 weer bijzondere vriendschappen zijn ontstaan moet de toekomst leren. Al benadrukt initiatiefnemer Pepijn Smit dat blijvende vriendschappen niet het doel is van het evenement. Smit: 'Het gaat ons echt om die eerste kennismaking. Als daar een vriendschap uit ontstaat, is dat natuurlijk fantastisch.'





