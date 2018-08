Deel dit artikel:











West Wekker: Megajacht op sleeptouw en de scholen beginnen weer Lonian kwam zondag al door Alphen aan den Rijn. (Foto: AS Media)

REGIO - Goedemorgen! De zomervakantie is voorbij en de scholen gaan weer beginnen. Let dus extra goed op als je in de auto stapt vanochtend. Verder in de West Wekker: Megajacht Lonian trekt verder door onze regio in de richting van Rotterdam. En de omstreden spoorvervanging van tramlijn 1 in Den Haag gaat van start.

Wat kun je verwachten? We gaan langs bij basisschool De Achtbaan in Voorhout. Hoe beleven zij de eerste schooldag van het nieuwe jaar? En hoe krijg je als ouder je kind weer in het ritme?

We nemen een kijkje bij de start van de spoorvervanging langs de Scheveningseweg in Den Haag. Er is al tijden veel protest tegen de kap van bomen die nodig is om het spoor te vervangen.

De gemeente Den Haag start maandag met de herinrichting van de kruising tussen de Erasmusweg en de Poeldijkseweg. Het kruispunt is al eens genoemd in de top tien van gevaarlijkste kruispunten in Nederland.

Het weer: Nu en dan komt de zon tevoorschijn en het een groot deel van de dag droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 graden. De wind is stevig, westzuidwest.

