Grote brand in woonboerderij in Koudekerk aan den Rijn (Foto: Omroep West)

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - In Koudekerk aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur brak iets voor 01.00 uur uit in een woonboerderij aan de Hoogewaard

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en ladderwagens aanwezig om het vuur te bestrijden.Gevaar voor de omgeving is er volgens de brandweerwoordvoerder niet. De rook van het vuur trek weg over het weiland. Omlliggende panden lopen geen gevaar. De bewoners van het brandende pand konden de boerderij op tijd verlaten. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.