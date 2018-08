Deel dit artikel:











Tram 1 naar Scheveningen vervangen door bus 61 en 31 Tramlijn 1 over de Scheveningseweg | Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Wie de komende tijd met het openbaar vervoer naar Scheveningen Noorderstrand wil, kan het beste bus 31 of bus 61 pakken, dat zegt HTM. Vanwege werkzaamheden aan de tramrails rijdt tram 1 vanaf maandag niet meer door naar de badplaats. Volgens HTM is het niet langer verantwoord om op dit traject te rijden omdat de rails te slecht is.

'Voor de reizigers die naar Scheveningen moeten, zetten wij bussen in', vertelt Ernst Moeksis van HTM op Radio West. Bus 61 rijdt op elke dag vanaf het Centraal station de route van tram 1. Van maandag tot en met vrijdag rijdt er in de spits ook nog een extra bus. 'Bus 31 rijdt dan van het Centraal station naar het Vredespaleis', zegt Moeksis. Het vernieuwen van de tramrails kost 12 miljoen euro. Het is volgens HTM nog onduidelijk hoe lang de werkzaamheden precies gaan duren. 'De gemeente leidt dit project. Op hun site is te lezen dat dit tot het einde van het jaar gaat duren.'

Tijdelijke route Tram 1 rijdt vanaf maandag alleen nog maar tussen Delft Tanthof en halte Centrum Den Haag. De tram gaat vervolgens linksaf naar de halte Gravenstraat. Dat wordt het tijdelijke begin- en eindpunt. LEES OOK: Protest Bomenstichting haalt weer niets uit: nieuwe tramrails mogen er komen