De scholen zijn weer begonnen: 'Weer lekker rust en regelmaat' Kinderen op hun eerste schooldag | Foto: Omroep West

VOORHOUT - Voor duizenden kinderen in de regio zit de zomervakantie erop, zo ook voor de leerlingen van basisschool De Achtbaan in Voorhout. 'Ik vind het heel jammer dat de vakantie over is', zegt de 8-jarige Renske. Zij begint vandaag aan haar eerste dag in groep 5.

En dus komt Renske in een nieuwe klas terecht, en zij is natuurlijk niet de enige. Om ervoor te zorgen dat deze dag zonder problemen verloopt, zijn sommige leerkrachten al twee weken geleden begonnen. 'Een aantal leraren heeft in tussentijd al de klas ingericht en zich voorbereid op de komst van hun nieuwe leerlingen', vertelt directeur Gert Riekerk. Voor de wat oudere kleuters is deze dag volgens Riekerk extra spannend. 'Deze kinderen gaan naar groep 3 en dat is altijd wel een beetje omschakelen. Voor de vakantie hebben de kinderen daarom al kennis gemaakt met elkaar en de leraar.'

Ouders De meeste ouders zijn na zes weken vakantie ook wel weer toe aan wat structuur. 'Lekker weer rust en regelmaat', zegt een vader die zijn kinderen naar school brengt. Voor een andere ouder komt het einde van de vakantie ook als geroepen; 'Ik ga het huishouden doen', lacht een moeder.