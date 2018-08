ADO-spits Zhang keert woensdag terug, ernst blessure nog onduidelijk

DEN HAAG - ADO-speler Yuning Zhang keert woensdag terug naar Nederland. De Chinese spits speelde de afgelopen weken met het beloftenelftal van China op de Asian Games in Jakarta. Daar werden zij vrijdag uitgeschakeld en raakte Zhang geblesseerd.

Of Zhang direct inzetbaar is moet nog blijken. In de laatste wedstrijd van China onder de 23 jaar raakte hij geblesseerd aan zijn voet. Bij terugkomst in Nederland wordt hij direct onderzocht en zal de ernst van de blessure moeten blijken.