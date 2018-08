Mysterie rond 'nieuw' schilderij Rembrandt

LEIDEN - Is er nou wel of niet een 'nieuwe' Rembrandt ontdekt? Maandag kwam het nieuws naar buiten dat museum De Lakenhal een nieuw schilderij van de geboren Leidenaar in handen zou hebben. Maar volgens het museum is dat 'voorbarig nieuws'.

In een persbericht laat het museum weten dat het kunsthistorisch onderzoek naar het doek nog loopt. 'Op dit moment is er geen nieuws waarmee Museum De Lakenhal naar buiten kan en wil treden', luidt de verklaring. Het museum komt met de verklaring nadat verschilllende media maandag meldden dat er voor de tweede keer in korte tijd een nieuwe Rembrandt zou zijn ontdekt.

Christiaan Vogelaar, conservator Oude Kunst van het museum De Lakenhal, zei daarover tegen het Leidsch Dagblad het volgende: 'De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland. We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen.'



Het vijfde zintuig

Museum De Lakenhal schrijft ook dat 'de zo vurig gewenste ontdekking van het vijfde zintuig (...) nog niet heeft plaatsgevonden'. Dat slaat op een 'verloren' werk van de Leidse schilder. In zijn jonge jaren schilderde Rembrandt een serie over vijf zintuigen. Vier daarvan zijn bekend, en eentje - De Brillenverkoper - is zelfs in het bezit van De Lakenhal. Het vijfde zintuig 'Smaak' is nooit gevonden.

In november 2019 opent het museum een speciale Rembrandt-tentoonstelling. Aan die tentoonstelling gaat volgens het museum 'jarenlang en intenstief kunsthistorisch onderzoek vooraf'. Het museum laat weten dat 'de uitkomsten ervan uiteindelijk met het publiek gedeeld worden bij de opening van de tentoonstelling'.



Portret van een jonge man

Eerder dit jaar werd een schilderij van Rembrandt ontdekt. De Amsterdamse kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six kocht op een veiling in Londen het schilderij Portret van een jonge man. Het was voor het eerst sinds 1974 dat er een 'nieuwe' Rembrandt werd ontdekt.

LEES OOK: Het leven van de jonge Rembrandt ervaren, het kan nu in Leiden