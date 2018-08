Deel dit artikel:











Dansende dakloze aangehouden voor twee berovingen Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De politie heeft vrijdag een 50-jarige dakloze man aangehouden voor twee berovingen in het centrum van Den Haag, in juli. De man had het voorzien op mensen die terugkwamen van een avondje stappen. Bij één beroving leidde hij zijn slachtoffer af door een dansje te doen en hem te omhelzen om hem vervolgens te beroven.

De man maakte zijn eerste slachtoffer 's ochtend vroeg op 14 juli. Toen beroofde hij een 36-jarige Hagenaar na een avondje stappen. Die diefstal bleek te zijn gefilmd. Een week later was een 23-jarige Hagenaar het doelwit. Hij werd rond 04.45 uur op de Laan beroofd van zijn portemonee. Gelijk daarna was de dief gaan pinnen.

Bekende van de politie De dakloze verdachte was een bekende van de politie. Toen besloten werd dat hij aangehouden moest worden 'kon hij binnen vijf minuten in de kraag gevat worden', schrijft de politie. De man zit vast, maandag wordt er besloten of hij langer vast blijft zitten.