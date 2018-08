Willeke Alberti brengt ode aan haar vader op Scheveningen

DEN HAAG - Wie kent niet de hit 'Niemand laat zijn eigen kind alleen', van Willeke en Willy Alberti. Mensen die daar een brok van in de keel kregen, krijgen de kans om het nogmaals live te aanschouwen. Willeke Alberti komt namelijk naar het AFAS Circustheater op Scheveningen met de theatershow 'Haar mooiste liedjes'. Het concert op 11 februari volgend jaar is een ode aan haar vader Willy.

Willy Alberti overleed in 1985. Maar toch is hij er een beetje bij tijdens de show. Zijn rol wordt 'gespeeld' door zanger Mart Hoogkamer. Hij werd dertien jaar na het overlijden van Alberti geboren, en deed in 2016 mee aan Holland's Got Talent. Daar zong hij ook een liedje van Willy Alberti.

In datzelfde jaar nam Willeke Alberti een duet met Mart op. En nu staan ze dus samen in het theater. Het is volgens het AFAS Circustheater lang geleden dat de 73-jarige grande dame van het Nederlandstalige lied met een live-band het theater inging. Het gaat voorlopig om een eenmalig optreden.