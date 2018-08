Deel dit artikel:











Bestolen voedselbank krijgt tientallen spullen om uit te delen Via het distributiecentrum worden veertien voedselbanken bevoorraad. | Foto: Voedselbank Haaglanden

DEN HOORN - 'Een mevrouw had gehoord dat er bij ons was ingebroken en bracht twee wagens vol met spullen. Ik zag de rekening en die was over de 300 euro', vertelt Ton van Schie van de Voedselbank Haaglanden. 'Ik vind het leuk dat iemand spontaan haar hart openzet.'

Inbrekers stalen in de nacht van dinsdag op woensdag bij het distributiecentrum aan de Boomaweg voor 1500 euro aan verzorgingsspullen. Relatief kostbare dingen als flessen shampoo werden gestolen. Van Schie denkt dat het 'gat' van de verloren spullen inmiddels weer is opgevuld. 'Ik denk dat we zelfs iets meer spullen hebben.' Zo heeft de Voedselbank Haaglanden producten gekregen van andere centra. 'Ook houdt een kerkgemeenschap een collecte.'

'Heel blij mee' Daarnaast brengen mensen ook spullen. 'Zo kwam een mevrouw, die een boomgaard heeft, appelen brengen en kwam iemand anders bracht boontjes uit haar eigen volkstuin. We zijn daar heel blij mee.'