Analyse van Willem: 'Dennis Kaars bij Quick Boys zou een gouden greep zijn'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze eerste aflevering gaat het onder andere over: is Jack van den Berg de juiste man voor Katwijk en gaat Willem zijn baan als radiocommentator kwijtraken aan Randy Wolters?

Hallo Willem! Het eerste amateurvoetbalweekend zit er weer op. Jouw seizoen begon bij de wedstrijd Scheveningen – IJsselmeervogels (1-3). Wat kunnen we verwachten van trainer John Blok en zijn mannen dit seizoen?

'Als John niet in degradatieproblemen komt, dan doet hij het gewoon goed. Na de wedstrijd werd bekend dat hij met Joël Donald een extra aanvaller erbij krijgt. Als daarnaast iedereen fit is, heeft hij een team dat een uitschieter kan neerzetten. Maar, zoals ik al zei: 'als ze niet in de problemen komen, levert hij een prima prestatie.'

Was dat het grootste probleem bij Scheveningen afgelopen zaterdag. Dat ze teveel spelers misten?

'Dat niet eens. IJsselmeervogels heeft gewoon een degelijke ploeg. Scheveningen haalt spits Michael de Niet weg bij SVC’08 en 'de Vogels' halen Danny van den Meiracker. Die scoort meteen drie keer. Dat is het verschil.'

Is dat het grote verschil tussen IJsselmeervogels vorig seizoen en dit seizoen. Een scorende spits?

'Vorig seizoen hadden ze, als Barry Powel fit was, ook zo’n spits. Ik heb het op de radio en in de televisie-uitzending ook gezegd. Van den Meiracker hoort in het rijtje: Marciano Mengerink, Raily Ignacio en Yordi Teijsse. Die schieten er in een slecht seizoen tien tot vijftien binnen en in een goed seizoen gaan ze over de dertig doelpunten heen.'

Mengerink stond in de belangstelling van onder andere Dordrecht en Telstar Willem van Zuilen

Over Mengerink gesproken. Die scoort er ook meteen twee.

'Ja, dat is leuk. Katwijk speelde pas om zes uur. Toen was de wedstrijd van IJsselmeervogels al lang afgelopen. Ik hoorde dat Robbert Susan en Joey Jongman voor de wedstrijd tegen Mengerink hadden gezegd dat hij er drie achterliep. Dan is hij er nu toch al mooi twee ingelopen.’

Dit is de laatste week dat er in het profvoetbal nieuwe spelers kunnen worden gehaald. Als jij het voor het zeggen had bij een BVO. Zou je dan Mengerink of Van den Meiracker halen?

'Geen idee! Het ligt er natuurlijk ook aan hoe graag ze willen. Mengerink stond in de belangstelling van onder andere FC Dordrecht en Telstar. Die zijn er toen niet uitgekomen. Het is natuurlijk wat anders als Sparta of FC Twente voor de deur staan. Ik kan geen kijkje in de keuken nemen van de eerste divisieclubs. Maar over het algemeen hebben de topamateurclubs hun zaakjes beter op orde dan de ploegen in de Keuken Kampioen Divisie.’

Terug naar Katwijk. Die ploeg begon met vier spelers die ze deze zomer hebben gehaald in de basis. Wat zegt dat over de ambities van de regerend kampioen?

'Bij Katwijk is het aankoopbeleid gebaseerd op elk jaar een stukje beter worden. Dat doen ze door, door te selecteren. Katwijk wil de titel prolongeren. Een verschil met vorig seizoen is dat Jack van den Berg nu zijn selectie zelf kon samenstellen. Vorig seizoen kwam hij in een team terecht dat zijn voorganger had gemaakt.'

Als Quick Boys Dennis Kaars aan de selectie kan toevoegen is dat een gouden greep Willem van Zuilen

Er werd aan het einde van vorig seizoen door supporters van Katwijk en bij volgers van het amateurvoetbal getwijfeld of Van den Berg wel de juiste man is voor Katwijk. Hoe zie jij dat?

'Katwijk moest toen Dick Schreuder wegging heel snel handelen. Toen hebben ze voor Van den Berg gekozen en dat bleek de juiste keuze te zijn. Want ze zijn kampioen geworden. Van den Berg is een man die ploegen naar hun vermogen laat voetballen. Vorig seizoen werd hij gehaald omdat hij Katwijk verdedigend kon laten voetballen, nu laat hij ze met die nieuwe spelers weer aanvallend spelen. De man is gepokt en gemazeld in het amateurvoetbal. Die staat in het rijtje Niek Oosterlee, Ted Verdonkschot, Erik Assink et cetera.'

Dan die andere Katwijkse grootmacht: Quick Boys. Je hoorde van mensen uit het midden van het land dat ze bezig zijn om Den Bosch-spits Dennis Kaars binnen te halen. Hebben ze die nodig op Nieuw Zuid?

'Ik heb Quick Boys niet gezien in de voorbereiding. Maar een speler als Dennis Kaars kan iedere club gebruiken. Het is een echte doelpuntenmaker en hoort in het rijtje van Mengerink, Teijsse, Ignacio en Van den Meiracker, dat ik net opnoemde. Als ze hem aan de selectie kunnen toevoegen, dan zou dat een gouden greep zijn. Ik weet niet hoe het met de maatschappelijke carrière van Kaars zit. Maar bij Quick Boys kun je er een baan naast hebben. Dat speelt wellicht ook wel mee voor hem.'

Quick Boys wint op de eerste speeldag meteen van titelconcurrent DVS’33…

'Titelkandidaat durf ik niet te zeggen over Quick Boys. Ze temperen zelf ook een beetje de verwachtingen. Die hebben geleerd van voorgaande jaren. Na één wedstrijd is het ook lastig te zeggen of ze titelkandidaat zijn. Zeker omdat ik ze nog niet heb zien spelen dit seizoen.'

Het is te vroeg om te zeggen dat Noordwijk titelkandidaat is Willem van Zuilen

Dan even het politieke gedeelte bij Quick Boys. Voor de zomer werd er een ‘coupe’ gepleegd en kreeg de club met Bart van Kruistum een nieuwe voorzitter. Herman Nanninga sprak met hem voor de wedstrijd en daarin zei hij dat hij de volledige steun had van de club. Is dat niet vreemd om te zeggen bij een club als Quick Boys?

'Bij een vereniging zijn er altijd stromingen die iets anders willen. Maar als bij een ledenvergadering vier- tot vijfhonderd man je steunen, dan is er steun van een groot gedeelte van de club. Of het te vroeg is om te spreken of er een nieuwe wind waait op Nieuw Zuid? Die nieuwe wind waait er sinds Van Kruistum als voorzitter is gekozen. Ze hebben voor een ander beleid gekozen.'

Noordwijk had ook een prima seizoensstart. Ze wonnen met 6-2 van de amateurs van Ajax. Het woord titelkandidaat is zelfs al gevallen. Is het daar ook niet te vroeg voor?

'Noordwijk had inderdaad een prima start met heel leuk voetbal. Maar ik heb tegenstander Ajax gezien in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Zij maakten toen geen grootse indruk. Het is veel te vroeg om een uitsprak over Noordwijk te doen. De aanvallende speelwijze van ze brengt ook veel risico mee in wedstrijden. Daarvoor hebben ze verdedigende discipline nodig. Trainer Kees Zethof is wel de man om dat erin te krijgen. Zethof is een rustige trainer die tussen zijn mannen staat.'

Op zondag was je bij Quick tegen OFC. Dat werd 0-4 voor de gasten uit Oostzaan. Hoe ga je als trainer met zo’n tegenslag in de eerste wedstrijd om?

'Dat is Paul van der Zwaan wel toevertrouwd. Die kan dat wel met zijn ervaring. Quick miste natuurlijk twee belangrijke krachten die zijn gestopt. Dat laat zich niet ongestraft. Sijbren Bartlema en Joost de Gelder waren naast in het veld ook in de kleedkamer ontzettend belangrijk. Daarnaast is OFC een ambitieuze vereniging. Leuk vond ik het ook dat oud-Quick Boys-speler Reda Kharchouch er drie maakte. Die was vorig seizoen zeven maanden geblesseerd.'

Dan iets totaal anders. Afgelopen vrijdag deed Randy Wolters commentaar bij de wedstrijd ADO Den Haag – Fortuna Sittard. Zie je hem als concurrent, die in de toekomst jouw plekje gaat innemen?

'Collega, Randy is een collega, geen concurrent. Maar ik ben niet bang dat hij mijn plekje overneemt. Net zoals Randy niet bang hoeft te zijn dat ik hem bij NEC uit de basis speel. Al ben ik op dit moment natuurlijk wel een betere voetballer dan Randy, omdat hij in een brace zit. Randy is een echte volger van het amateurvoetbal. Ik hoorde dat hij een keer samen met mij een wedstrijd wil verslaan. Dat lijkt me mooi. Hij en Elia doen mij ook wel eens na. Dat is denk ik toch een soort waardering.'

Randy gaat komende vrijdag bij ons de toto voorspellen. Eén van de wedstrijden is Katwijk – Kozakken Boys. Heb je nog advies voor hem?

'Die wedstrijd is onvoorspelbaar. Als ik naar het resultaten van afgelopen zaterdag kijk, dan is Katwijk de favoriet. Kozakken Boys verliest met 1-0 van AFC. Katwijk is daarnaast de regerend kampioen en speelt ook nog eens thuis. Aan de andere kant: Kozakken Boys wil natuurlijk die nederlaag van afgelopen zaterdag wegpoetsen én ze zijn vorig seizoen tweede geworden achter Katwijk. Die willen revanche.'

'Ook leuk trouwens is dat Kozakken Boys-trainer Jasper de Muijnck weer eens terug in de Bollenstreek is. Daarnaast ben ik wel blij dat de oude trainer van Kozakken Boys, Danny Buijs, heeft gewonnen met FC Groningen. In hem schuilt echt een toptrainer. Ik heb hem twee jaar meegemaakt toen ik voor West bij ADO zat. Hij en Pascal Bosschaart waren echte voorbeeldprofs.'

Even nog een vraagje over ADO Den Haag. De club won afgelopen weekend van Fortuna Sittard. Na de wedstrijd zei Fons Groenendijk dat 'hij liever eerst de topclubs had gehad in de competitie omdat zijn team er nog niet klaar voor was’. Is dat geen vreemde uitspraak?

‘Vooropgesteld. Het is mooi dat ADO nu heeft gewonnen. Ik snap die uitspraak van Fons wel. Nog niet iedereen bij ADO was fit. Hij mist nog een spits en rechtsback. Het team is dan nog niet klaar. Dan kun je beter starten tegen Ajax, Feyenoord of PSV, omdat je die wedstrijden acht van de tien keer toch verliest. Dat is wat achter die uitspraak zit. Fons draait al jaren mee in de voetballerij. Ik ken hem nog van de tijd dat hij trainer bij Katwijk was. Heel lang geleden. Die weet wel waar hij het over heeft.'

Als laatste Te Werve. Die loten Ajax in de KNVB-beker. Die wedstrijd moeten ze toch eigenlijk op het eigen sportterrein spelen?

'Dat gaat niet gebeuren. Scheveningen had het vorig jaar ook. Die moesten uitwijken naar het stadion van ADO. Ze hebben in mijn ogen twee opties. Voor de Haagse achterban is het het leukste als die wedstrijd bij ADO wordt gespeeld. Bij Scheveningen – Ajax kwamen er toen ongeveer tweeduizend mensen. Commercieel gezien is het handiger als de wedstrijd wordt omgedraaid. Dat ze hem in de ArenA spelen. Je verliest die wedstrijd toch. Doe het dan in groot stadion. Dan zit het misschien niet helemaal vol, maar wel halfvol.'

Daarnaast is het toch schitterend dat zo’n tweedeklasser Ajax loot?

'Dat is geweldig. Ik las dat de voorzitter na de loting al een mailtje had gehad met alle eisen van Ajax. Logisch, want het blijft een wedstrijd onder de noemer betaald voetbal. Met alle respect voor Te Werve, ze moeten aan zoveel eisen gaan voldoen. Ook voor de pers is deze wedstrijd fantastisch. Met zo’n wedstrijd kun je als Omroep West zoveel. Ik ben benieuwd.'

Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.