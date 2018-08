Melbourne herdenkt omgekomen Gitta Scheenhouwer uit Den Haag

DEN HAAG - De Australische stad Melbourne herdenkt dinsdag de 27-jarige Gitta Scheenhouwer uit Den Haag die daar onlangs om het leven kwam. Tijdens een fietstochtje werd ze geschept door een bestuurder van een gestolen auto, die vervolgens op de vlucht sloeg.

De geboren en getogen Haagse was in mei met haar vriend naar Australië verhuisd om daar een paar jaar te gaan wonen. Scheenhouwer, die is afgestudeerd aan de TU Delft, had net een baan gevonden als architect.

Ze hield erg van fietsen en was bezig de tweede stad van Australië te ontdekken. Op 12 augustus werd ze aangereden. Ze overleefde het ongeluk niet. Een 26-jarige man werd opgepakt voor het dodelijke ongeluk.



Fietstocht

Dinsdag wordt een fietstocht georganiseerd om Gitta te herdenken. De tocht wordt georganiseerd door twee fietsersbonden in Australië. Ze willen meer aandacht voor de veiligheid van fietsers.

'Het had ieder van ons kunnen overkomen. Het zou niemand moeten overkomen', aldus de Australian Cycle Alliance.