Bankzitters: Quick Boys tempert verwachtingen: 'Daar hebben ze van geleerd'

REGIO - Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.

Willem en Herman hebben het in de eerste aflevering onder andere over de situatie van Wesley Goeman bij Rijnsburgse Boys. Vorig seizoen was hij nog aanvoerder van 'de Uien', maar dit seizoen moet hij genoegen nemen met een plaats op de bank. Ook komen de verwachtingen van Quick Boys ter sprake.