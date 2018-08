Deel dit artikel:











Haagse politie waarschuwt: 'Binnenstad minder veilig, betreden op eigen risico' Agenten probeerden vrijdag nog met de minister te praten, nu voeren ze actie | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De binnenstad van Den Haag wordt dinsdag 4 september 'afgesloten' door de politie. Mensen die toch langs de agenten willen, krijgen te horen dat ze dat op eigen risico doen. Het gaat om een ludieke actie van 120 dienders die aandacht vragen voor de - in hun ogen - hoge werkdruk en het personeelstekort. 'We waarschuwen voorbijgangers dat het minder veilig is in de stad, omdat er minder politie rondloopt.'

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Op 4 september vanaf 7:30 uur verspreiden zo'n 120 Haagse politiemensen zich over de binnenstad. Ze staan met politiewagens en motoren op de Hofplaats, het Buitenhof, de Korte Vijverberg, de Herenstraat, Korte Poten en Lange Vijverberg. 'We spreken mensen aan en waarschuwen ze dat het minder veilig is in de stad en dat ze het gebied betreden op eigen risico,' zegt Geert de Jong van de ANPV. Het gaat om een gezamenlijke cao-actie van alle politievakbonden. Vorige week kondigden de politievakbonden al aan om meerdere binnensteden af te sluiten. Op 29 augustus is de aftrap van de actie in Eindhoven; daar werd de binnenstad 'afgesloten' tijdens een Champions League wedstrijd.

Onderhandelingen nieuwe cao De politiebonden voeren al weken actie voor een nieuwe cao. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en meer waardering. De cao-onderhandelingen verlopen moeizaam. Om de druk op te voeren schrijven politie-agenten in het hele land sinds juli minder bekeuringen en ze innen minder boetes. 'De actie op 4 september heeft geen gevolgen voor de politie-inzet in Den Haag. Er zijn nog genoeg collega's aan het werk,' zegt de Jong van vakbond ANPV. In juli werd ook een grote cao-actie gehouden in Den Haag. Daar kwamen honderden agenten op af.