Tuinders willen meer CO2 voor teelt

DE LIER - Als de glastuinbouw verder wil verduurzamen, is er snel meer CO2-gas nodig. Dat vindt telersvereniging Prominent uit De Lier. De vereniging schrijft dit in een brandbrief aan het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. CO2 voor de kassen komt van OCAP. Dat bedrijf zegt dat er een uitbreiding van de gasleverancies zit aan te komen.

De regering heeft geld vrijgemaakt voor een studie naar CO2-afvang bij afvalbedrijven, meldt mediapartner WOS. Als uit dat onderzoek blijkt dat het haalbaar is om het gas schoon genoeg te krijgen voor gebruik in de kassen, komt er vanaf 2020 flink meer gas beschikbaar. Op dit moment leveren alleen Shell en Alco Energy Rotterdam CO2.

Tuinders gebruiken het gas vooral in de zomer om planten goed te laten groeien. Als er te weinig van het gas geleverd kan worden is er wel een alternatief, maar dat is niet zo milieuvriendelijk als het gas dat via OCAP wordt geleverd. Het buizenstelsel waarmee dit wordt geleverd is overigens al uitgebreid in het Westland.



CO2 kan 'bottleneck' zijn

Steeds meer telers stappen over op milieuvriendelijke energiebronnen als aardwarmte. Nadeel voor de tuinders is dat er geen CO2 vrijkomt bij de productie van aardwarmte, waardoor dat ergens anders vandaan moet komen. Maar vooralsnog komt er vanuit die andere bronnen, zoals bijvoorbeeld OCAP, niet genoeg, stelt Prominent. En daarmee wordt het gebrek aan CO2 een bottleneck voor een nog duurzamere teelt.

