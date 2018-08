Leerlingen zakken alsnog na ontdekken examenfraude

RIJSWIJK - Zes van de zeven leerlingen van het Rijswijks Lyceum die delen van hun eindexamen moesten overdoen omdat docenten hadden gefraudeerd, zijn gezakt. Dat zegt rector Jeroen Bos. Een leerling van de havo is wel geslaagd.

Vier docenten van de middelbare school in Rijswijk boden de leerlingen na hun examen de kans om antwoorden te verbeteren. Dat kwam aan het licht bij de tweede correctieronde op een onafhankelijke school. De vier gaven hun fraude toe in een gesprek met de rector en het schoolbestuur. De leraren werden direct op non-actief gesteld.

De zes havo-leerlingen en één vwo'er dachten geslaagd te zijn, maar hun examen werd ongeldig verklaard na het ontdekken van de fraude. In de vakantie hebben ze opnieuw examens moeten maken. Nu blijkt dus dat slecht één van de zeven toch het papiertje heeft gehaald.



Wel allemaal van school af

Alle betrokken leerlingen zijn wel van school af, zegt rector Bos. Hij zegt dat sommigen via volwassenenonderwijs proberen certificaten te halen, anderen stromen in op het MBO en proberen daar alsnog hun papiertje te bemachtigen. De vier leraren die de fraude hebben toegegeven, zijn ook weg. 'Ik ben heel blij dat we al voor de zomervakantie alle vacatures hadden opgevuld. Er vallen dus geen gaten in het rooster', zegt de rector.

'We gaan nog wel een keer alle procedures tegen het licht houden, maar ik denk dat die procedures eigenlijk gewoon op orde zijn', zegt Jeroen Bos. 'Het draait bij examens ook op vertrouwen, en dat is geschaad. En het blijft ook nog eens gewoon mensenwerk'.

