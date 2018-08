Hagenaar eerder vrijgelaten om schooltoets te maken

DEN HAAG - Een 22-jarige Hagenaar die wordt verdacht van een reeks kleine diefstallen, is voorlopig vrijgelaten zodat hij een schooltoets kan maken. De Hagenaar zat ruim drie maanden in voorlopige hechtenis voor onder meer het helen van een scooter en het stelen van een laptop, 400 euro en bankpassen.

Zijn advocaat vroeg om opheffing van de hechtenis, omdat hij over twee weken een instaptoets moet afleggen. 'Dit is van groot belang, hij heeft zich al aangemeld op de school', aldus de advocaat.

De rechter wees het verzoek om schorsing van de hechtenis onder strikte voorwaarden toe. Zo moet de verdachte zich melden bij de reclassering, met een psycholoog praten en 'een zinvolle dagbesteding' zoeken.



'Ik wil iets maken van mijn leven'

De 22-jarige Hagenaar zou in april dit jaar hebben toegeslagen bij Kinderdagverblijf 2Penselen in Den Haag. Ook zou hij te zien zijn op camerabeelden bij een Texaco en coffeeshop, terwijl hij pint met gestolen bankpassen. In mei had hij elektronisch huisarrest met een enkelband, maar die knipte hij door.

De verdachte heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Tijdens de zitting maandag verklaarde hij dat hij al een tijd niet meer blowde en iets wil maken van zijn leven. 'Ik wil geen uitkering, want dan ga ik niets doen', aldus de Hagenaar.

Het proces wordt op 16 november voortgezet.