Leidenaar wil sloop historische panden stilleggen met petitie

LEIDEN - Leiden gaat niet zorgvuldig genoeg om met zijn historische erfgoed. Dat vindt althans Leidenaar Tjalling Schuttenhelm. Hij is een petitie begonnen waarmee hij de sloop van acht historische panden in de Haarlemmerstraat wil stilleggen. Er zijn middeleeuwse kelders en 17de eeuwse muren die volgens hem nog gered kunnen worden.

Het ontsiert de belangrijkste winkelstaat van Leiden op dit moment behoorlijk: de sloop van deze panden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in de Haarlemmerstraat plek voor een grote Zara komt met duizenden vierkante meter winkeloppervlak. De vraag is of deze petitie nog een spaak in dat wiel kan steken.

'Wat hier fout gaat is dat de vergunning onjuistheden bevat', zegt Schuttenhelm. 'Daardoor kan hier zomaar in de middeleeuwse bodem worden gegraven en worden 17de eeuwse muren afgebroken.' Volgens Schuttenhelm kan dat wel in een nieuwe stad als Almere, maar niet in een historische stad als Leiden.



Vergunning onherroepelijk

De gemeente Leiden laat weten dat de vergunning onherroepelijk is en de sloop bestuursrechtelijk niet meer kan worden tegengehouden door een kort geding. 'Dat klopt niet', beweert Schuttenhelm. 'Als de sloop nu stopt is in ieder geval nog tweederde te redden en kan je er mee doen wat wel recht doet aan de bouwhistorie.'

Wie de petitie wil tekenen kan terecht op stopsloopinleiden.petities.nl.