Sebastian Kruis opvolger Willie Dille in raad Den Haag

DEN HAAG - Sebastian Kruis wordt het nieuwe PVV-raadslid in de gemeente Den Haag. Kruis volgt de overleden Willie Dille op. De 28-jarige Hagenaar is woordvoerder van partijleider Geert Wilders en blijft dat doen naast zijn werk als raadslid.

'Ik ben vereerd het geweldige werk dat Willie Dille jarenlang voor Den Haag en de PVV heeft verzet voort te gaan zetten. Ik ben nog steeds verslagen door het overlijden van onze collega en woedend over de toedracht hiertoe', liet hij maandag weten via de PVV.

Kruis: 'Ik heb enorm veel zin om de komende jaren vanuit de Raad alles eraan te doen om Den Haag weer Haags te maken.'



Overlijden Willie Dille

Willie Dille (53) maakte begin augustus een einde aan haar leven. Kort voor haar dood had ze een filmpje op Facebook gezet, waarin ze zei dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groepje moslims. Ze zei dat collega-raadslid Arnoud van Doorn, een ex-PVV'er die zich tot de islam heeft bekeerd, erachter zou zitten. Dille zat van 2010 tot 2012 in de Tweede Kamer.

