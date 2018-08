Delftenaar hoort eis van drie jaar cel voor negen keer steken Rotterdammer

DELFT - Een 52-jarige man uit Delft die in oktober vorig jaar negen keer op een 51-jarige Rotterdammer instak, hoorde maandag een gevangenisstraf van drie jaar voor poging tot doodstraf tegen zich eisen. De 51-jarige man uit Rotterdam, die de steekpartij op het nippertje overleefde, kreeg een eis van acht maanden gevangenisstraf vanwege een poging tot afpersing en verboden wapenbezit.

Op maandagavond 2 oktober 2017 wilde een 28-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel verhaal halen bij haar ex, een 52-jarige man uit Delft. De vrouw meende nog geld van haar ex te goed te hebben. Bij het bezoek aan haar ex nam ze een 51-jarige man uit Rotterdam mee, die een doorgeladen pistool bij zich had.

In Delft aangekomen bonste het duo op de deur van de woning van de 52-jarige Delftenaar aan De Kringloop. Daar waren op dat ook moment zijn vrouw en kinderen aanwezig. Toen op een gegeven moment de ruit van de voordeur werd ingetrapt, kwam de bewoner met een mes in zijn hand naar buiten gestormd.



Negen keer gestoken

De 51-jarige man uit Rotterdam greep hierop zijn pistool en hield dat zichtbaar voor de Delftenaar in zijn hand. Die riep naar de Rotterdammer dat hij moest schieten. Toen hij dit niet deed, stak de Delftenaar negen keer op hem in, in zijn buik, onder zijn oksel, onder zijn oog en op zijn schedel.

Hij ging bovenop de Rotterdammer zitten en liet zijn vrouw 112 bellen. De Rotterdammer werd met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis en overleefde de aanval het nippertje.



Poging tot doodslag

Volgens de officier van justitie heeft de Delftenaar zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Zij eiste tegen hem een gevangenisstraf van drie jaar. De man beroept zich op noodweer, het plegen van een strafbaar feit om jezelf of anderen te beschermen, maar daar kan volgens het OM geen sprake van zijn.

De officier van justitie redeneerde dat de man er zelf voor heeft gekozen om de confrontatie met de Rotterdammer aan te gaan door met een mes naar buiten te gaan en de verdachte uit te dagen te schieten. Toen vervolgens bleek dat de Rotterdammer niet schoot, was er volgens de officier van justitite voor de Delftenaar geen enkele reden om op hem in te steken, laat staan negen keer op vitale plekken.



Beperkte straf

De Rotterdammer heeft zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan poging tot afpersing en verboden wapenbezit. Maar omdat hij de poging tot doodslag nauwelijks overleefde, eiste zij tegen hem een beperkte straf van acht maanden gevangenis.

Voor de 28-jarige vrouw vroeg de officier om vrijspraak. De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.