Door politiehond gebeten Hagenaar doet aangifte van mishandeling

DEN HAAG - De 23-jarige Jordi Adao uit Den Haag heeft aangifte gedaan van mishandeling door een agent. Eind juli werd de Hagenaar meerdere malen door een politiehond gebeten tijdens een stapavondje in het centrum van Rotterdam, omdat hij als verdachte werd gezien van een schietpartij.

Adao werd dertien keer in zijn kuit gebeten en brak zijn onderarm toen de hond hem onderuit haalde. Adao werd vervolgens vastgezet in een politiecel. Ten onrechte, bleek later. Na tien uur werd hij vrijgelaten met de mededeling dat 'de verkeerde was aangehouden'.

Samen met zijn advocaat Jeffrey Jordan deed Adao vorige week aangifte van mishandeling. 'De politie heeft hem op straat gegooid en zijn vrienden moesten hem komen ophalen en hem naar het ziekenhuis brengen. Hij kreeg geen excuus, niets van de politie', vertelt zijn advocaat aan RTV Rijnmond.



Uitleg en claim

Jordi hoopt op uitleg van de politie en eist daarnaast een claim voor de materiële schade die hij heeft geleden. Of het Openbaar Ministerie zal overgaan tot vervolging, hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Dit kan enkele maanden duren.

