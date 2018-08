Deel dit artikel:











Met mes zwaaiende man neergeschoten door politie Verdilaan in Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - De politie heeft op de Verdilaan in Naaldwijk een man neergeschoten. De man liep met een mes te zwaaien in de buurt van de Albert Heijn. De verdachte is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Om hem te kunnen overmeesteren heeft de politie meerdere malen geschoten. Verslaggever Anniek Enthoven sprak getuigen die zeggen dat de verdachte 'iets in zijn handen had maar dat niet wilde wegdoen. Daarna werd hij gegrepen door een hond en er was ook al geschoten.' De verdachte werd overmeesterd en afgevoerd met de ambulance. Het OM doet onderzoek naar de schietpartij. Een woordvoerder kon maandagavond nog niks zeggen over de identiteit of het motief van de verdachte.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen verband is tussen schietpartij en de vondst van de dode persoon eerder op de avond in Naaldwijk. LEES OOK: Dode gevonden in bosjes in Naaldwijk