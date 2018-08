Deel dit artikel:











Politie schiet man neer in Naaldwijk Verdilaan in Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - De politie heeft op de Verdilaan in Naaldwijk een man neergeschoten. De man liep met een mes te zwaaien in de buurt van de Albert Heijn. De verdachte is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Om hem te kunnen overmeesteren zou de politie meerdere malen hebben geschoten, meldt nieuwssite Regio15. Ook zou de verdachte door een politiehond zijn gebeten. De politie kon maandagavond nog niet bevestigen dat er meerdere keren is geschoten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de schietpartij. Op Twitter zijn ondertussen beelden opgedoken van de aanhouding:





