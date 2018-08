HVV Te Werve traint voor het eerst na droomloting tegen Ajax

RIJSWIJK - Ook tijdens de training van het eerste elftal van Te Werve ging het maandagavond over bijna niet anders: De droomloting tegen Ajax in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het was de eerste training voor de ploeg uit Rijswijk sinds de loting. Maar het elftal van trainer Huib van Oostrom Soede lijkt voorlopig nog niet geland.

Te Werve is een kleine club met zo'n 150 leden. Ze komen dit seizoen uit in de tweede klasse. De ploeg aan het Julialaantje in Rijswijk heeft vier elftallen: twee selectie-elftallen, een vriendenteam en een veteranenteam.

Met wat geluk wist de ploeg zich afgelopen week te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. 'Het is gewoon een prijs', zegt de trainer maandag, langs de rand van het trainingsveld. 'Wij vinden het prijs. Je mag tegen een topclub spelen. Dat komt nooit voor.'



Locatie

Nieuws over de plek waar de wedstrijd gespeeld gaat worden was er maandagavond nog niet. Het bestuur van de club is nog steeds in overleg met onder andere de gemeente Rijswijk. Naar alle waarschijnlijkheid is hun eigen sportpark te klein. De spelers lijken er in ieder geval niet mee te zitten. De wedstrijd wordt op 25, 26 of 27 september gespeeld.

De appgroep van elftal ontplofte zaterdag, vlak na de loting. En misschien zit er zelfs wel een scenario in als tijdens de bekerwedstrijd AVV Swift - Vitesse. 'Niets is uitgesloten', zegt aanvoerder Zakaria Faloun. 'We moeten in ieder geval heel erg genieten van de dag zelf.'

