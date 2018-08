Deel dit artikel:











Container tegen huis vat vlam, brandweer voorkomt dat brand overslaat Het vuur werd rond 2.00 uur ontdekt. (Foto: District8)

DEN HAAG - Een container aan de Mieogvaart in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. Het vuur werd rond 2.00 uur ontdekt.

De container stond tegen een huis aan. De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Volgens getuigen hadden de bewoners last van de rook die bij de brand vrijkwam, maar raakte er niemand gewond. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.