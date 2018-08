ADO slaat dubbelslag en legt Necid en Troupee vast

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft met Tomas Necid en Giovanni Troupee de gewenste versterkingen binnen. Aanvaller Necid, die voor twee jaar tekent, komt transfervrij over van het Turkse Bursaspor en rechtsback Troupee wordt voor één seizoen gehuurd van FC Utrecht.

Door het aantrekken van Necid en Troupee komt er een einde aan een lange zoektocht. Sinds het vertrek van aanvaller Bjorn Johnsen naar AZ heeft ADO meerdere spitsen gepolst. Zo werd er geïnformeerd naar Henk Veerman die uiteindelijk voor het Duitse Sankt Pauli koos, Roda JC-speler Dani Schahin, Heracles-spits Vincent Vermeij en FC Groningen-banneling Tom van Weert.

Ook Necid stond hoog op het lijstje van ADO Den Haag. Toen Bursaspor maandagmiddag het contract van Necid verscheurde, was de weg naar Nederland vrij. Toch hebben meerdere clubs tot het laatste moment Necid geprobeerd op andere gedachten te brengen. Zo deed PEC Zwolle een aanbieding en was ook FC Utrecht in de markt.



Troupee vervanger van Ebuehi

Ook op de rechtsbackpositie zoekt ADO al langer naar een nieuwe speler. Sinds het vertrek van Tyronne Ebuehi heeft de Haagse club meerdere spelers gepolst. De 20-jarige Troupee wordt aankomend seizoen uiteindelijk de vervanger van Ebuehi. Hij wordt gehuurd van FC Utrecht, waar hij twee seizoenen geleden tijdens zijn debuutjaar direct werd verkozen tot speler van het jaar.

'Necid heeft altijd bovenaan onze lijst gestaan', aldus algemeen directeur Mattijs Manders. 'Dat werd aanvankelijk lastig, dus hebben we ons op Veerman gericht. Daarna kwam Necid toch weer in beeld. Niet de hoogte van het bedrag, maar de timing en creativiteit in het contract hebben zijn komst mogelijk gemaakt. En met Troupee hebben we de gewenste rechtsback.'



'Zorgen dat spelers zich lekker voelen'

Hij vervolgt: 'Troupee past bij ADO qua type spel. Hij stond bovenaan het lijstje. We hebben veel contact gehad, zijn ook bij zijn familie thuis geweest. Er was gelijk een klik. Necid wilden we heel graag. Een grote, sterke spits. De technische staf is er steeds in geslaagd om spitsen bij ADO te laten scoren. Dat moet ook met Necid lukken. Wij moeten zorgen dat de spelers zich lekker voelen en weer gaan presteren, zodat ze weer aan kunnen sluiten bij de nationale ploegen.'