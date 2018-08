'In slaap komen was lastig', Damian maakt zich op voor eerste dag op middelbare school

Damian was toch wel een beetje gespannen voor zijn eerste schooldag in Leiden. (Foto: Mariët Overdiep)

VOORSCHOTEN - Het zijn spannende dagen voor veel brugklassers. Deze week gaan ze voor het eerst naar de middelbare school. Een van hen is Damian Bos uit Voorschoten. Hij gaat de mavo doen op het Leonardo da Vinci-college in Leiden.

Damian gaat tijdens zijn eerste schooldag opvallend gekleed in een Juventus-voetbalshirt. Maar dat heeft een reden. 'We gaan namelijk sporten op Cronesteyn', legt hij uit. Hij vindt het wel spannend om te beginnen op zijn nieuwe school. 'Heel erg', knikt hij. Toch heeft hij een goede nachtrust gehad. 'In slaap komen was lastig, maar het ging wel.'

De afgelopen weken stonden in het teken van het kopen van de benodigde schoolspullen, inclusief een splinternieuwe rugzak. Zijn boeken zijn inmiddels gekaft, maar dat heeft hij niet zelf gedaan. 'Dat deed mijn moeder', vertelt hij met een glimlach. Op de vraag of hij dat niet zelf kan, moet hij lachen. Ondeugend: 'Nee!'



'Zeeën van tijd'

Op weg naar het Leonardo da Vinci-college krijgt hij gezelschap van Lucas en Sebas. Ook zij zijn zogenoemde 'brugpiepers'. 'Ik heb van de zenuwen ook maar een beetje geslapen', geeft Lucas aan. Sebas vindt het ook wel een beetje spannend. Maar met zijn nieuwe 'status' heeft hij geen moeite. 'De term brugpieper vind ik geen belediging hoor. '

Dan zetten de jongens koers naar Leiden. 'Zij vliegen uit nu', verzucht Damians moeder. 'Hij is de laatste bij ons die naar het voortgezet onderwijs gaat. Nu komt er niemand meer tussen de middag brood eten thuis.' Lachend: 'Ik krijg zeeën van tijd.'

