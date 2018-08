Drie buitenlandse Volkswagens gestolen door mogelijk dezelfde mannen

LEIDEN - Afgelopen mei zijn drie Volkswagens met buitenlandse kentekens gestolen in Leiden, Noordwijkerhout en Sassenheim. De politie denkt dat er een verband is tussen de diefstallen en heeft bewakingsbeelden van het stelen van een Franse Volkswagen uit een parkeergarage in Leiden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 augustus. Meer zaken zijn hier vinden.

De Franse Volkswagen EOS staat in de nacht van maandag 21 mei geparkeerd in parkeergarage Morspoort aan de Bloemfonteinstraat. Rond 1.00 uur komen twee mannen de garage binnen. Ze lopen in eerste instantie door, maar even later komt één van hen terug bij de ingang om een parkeerkaartje af te rekenen.

Daarna lukt het kennelijk om de Volkswagen EOS open te breken en te starten. Hij rijdt richting de uitgang, achter een Duitse Volkswagen Tiguan aan, die ook in de garage stond. Daar zit de man in die het parkeerkaartje afrekende. Hij scant het kaartje en als de slagboom open gaat, rijden beide auto’s al bumperklevend naar buiten.



Nog twee diefstallen

De Duitse Volkswagen Tiguan is een nacht eerder, zondag 20 mei, gestolen vanaf de parkeerplaats van hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Diezelfde nacht is ook een derde Volkswagen met een buitenlands kenteken gestolen bij het Van der Valkhotel in Sassenheim.

De politie houdt er rekening mee dat de drie diefstallen met elkaar in verband staan, maar het staat nog niet vast of de mannen die in Leiden zijn gefilmd ook verantwoordelijk zijn voor de andere diefstallen. De politie komt graag in contact met mensen die de verdachten herkennen, maar ook met mensen die weten waar de gestolen auto’s zijn gebleven na maandag 21 mei.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem