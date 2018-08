Politieagent aangevallen door man die op de weg loopt

De Woudseweg in Den Hoorn | Beeld: Omroep West

Van de verdachte is een compositietekening gemaakt | Beeld: Politie

DEN HOORN - Een politieagent die in zijn vrije tijd een man op de weg ziet lopen, is door hem aangevallen. De man dreigt de agent te steken. Er is een compositietekening gemaakt van de verdachte, en de recherche is op zoek naar een aantal specifieke getuigen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 augustus. Meer zaken zijn hier vinden.

De 26-jarige politieagent is op zaterdag 4 augustus na een werkdag op weg naar huis. Hij rijdt om 21.30 uur in zijn privéauto over de Woudseweg richting de oprit van de A4 bij Den Hoorn. Vlak voor die oprit ziet hij een man op de weg lopen.

De agent heeft het idee dat de man voor de auto’s wil springen. Hij keert om, om naar de man toe te rijden en ondertussen belt hij collega’s om naar hem toe te komen. De man zwalkt over de weg en auto’s moeten voor hem uitwijken. De agent gaat naar de man, laat zijn legitimatie zien, zegt dat hij van de politie is en vraagt wat hij aan het doen is.



Man weigert mee te werken

De man spreekt Engels en zegt dat hij naar Delft wil. De agent wil hem de weg wijzen, maar hij wil hem eerst van de weg af hebben. Kennelijk gelooft de man niet dat hij van de politie is, want hij weigert mee te lopen. De situatie wordt zo gevaarlijk dat de agent hem bij zijn arm moet pakken om hem naar de kant te trekken.

De man rukt zich los en holt naar een auto toe die hij aanhoudt. Daar zitten drie personen in. Hij roept dat hij wordt belaagd door een nepagent. De agent legitimeert zich ook bij de personen in deze auto en wil de man aanhouden, omdat hij het te gevaarlijk vindt worden.



Worsteling en steekbeweging

Er ontstaat een worsteling waarbij de man vermoedelijk een mes pakt en een steekbeweging maakt richting de agent. Ook roept hij dat hij hem zal vermoorden. De agent heeft geen handboeien, pepperspray of vuurwapen bij zich en rent van hem weg.

De man komt nog even achter hem aan. Uiteindelijk is hij weer omgekeerd en heeft een andere auto aangehouden. Die mensen geloofden hem kennelijk en hebben hem een lift gegeven. De politie heeft deze mensen inmiddels gesproken. Ze hebben de man afgezet op de Westlandseweg in Delft, maar kenden hem verder niet.



Compositietekening

Van de verdachte is een compositietekening gemaakt. Het gaat om een man met een Chinees uiterlijk van 20 tot 22 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 tot 1,85 meter lang, heeft zwart haar, een normaal postuur en een bol gezicht. Hij droeg een crèmekleurig t-shirt en hij sprak Engels.

De politie is op zoek naar de man en naar getuigen die het incident hebben gezien. De drie mannen die in een grijze of zilverkleurige stationwagen zaten, zijn belangrijke getuigen. De mannen hebben de worsteling gezien en nog met de agent gesproken. Het gaat om drie blanke mannen van tussen de 20 en 23 jaar oud. Ze hebben allemaal een normaal postuur. Eén van hen droeg een witte blouse met blauwe ruiten en heeft blond krullend haar. Ze spraken alle drie accentloos Nederlands.



Herkent u de verdachte of was u getuige?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem