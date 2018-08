Politie zoekt getuigen van moord op Karel Pronk in Delft

DELFT - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de moord op Karel Pronk. De 60-jarige man werd op dinsdag 7 augustus neergeschoten op het Kalverbos in Delft.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 augustus. Meer zaken zijn hier vinden.

De dodelijke schietpartij vond die dinsdagochtend rond 11.35 uur plaats vlakbij koffiehuis Het Kalf. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar dat mocht niet baten. Na de moord is de politie een groot onderzoek gestart. Er is diezelfde dag nog een verdachte aangehouden, maar die bleek niets met de zaak te maken te hebben en is weer vrij.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. De recherche heeft al met de nodige getuigen gesproken, maar meer informatie blijft welkom. Heeft u iets gezien of gehoord dat met de moord op Karel Pronk te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie. Hoe klein of onbenullig het ook lijkt, alle tips zijn welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem