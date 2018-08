Warm geklede overvaller loopt twintig minuten door het Kruidvat

RIJSWIJK - De man die begin augustus het Kruidvat aan de Herenstraat in Rijswijk heeft overvallen, heeft eerst twintig minuten door de winkel gelopen. Op de beelden is te zien dat hij erg warm is gekleed voor het zomerse weer die dag: hij draagt een muts, een jas en een lange broek, terwijl de hittegolf in volle gang was.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 augustus. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats op donderdag 2 augustus om 14.50 uur. De verdachte komt om 14.30 uur binnen, pakt een mandje en vult dat op zijn gemak met producten. Hij heeft een aantal keer contact met medewerkers van het Kruidvat en lijkt daarom een gewone klant.

Dat verandert als de man bij de kassa komt. Op het moment dat de 17-jarige caissière zijn producten wil scannen, haalt hij een plastic tas en een vuurwapen uit zijn jaszak. Hij bedreigt haar en roept dat hij geld uit de kassa wil hebben.



Meerdere medewerkers bedreigd

De caissière schrikt zo, dat ze wegloopt van de kassa. De overvaller blijft haar bedreigen en blijft om geld roepen. Ze wordt geholpen door een collega, maar het lukt hem niet om de kassa open te krijgen. Hij krijgt wel een tweede kassa open en geeft de overvaller geld, terwijl een derde medewerkster geld uit de andere kassa haalt.

Met de buit gaat de overvaller er vandoor. Buiten stapt hij op een donkere omafiets en hij rijdt weg over de Herenstraat. Voor de overval is hij vanuit diezelfde richting aangekomen. De politie is op zoek naar mensen die de man voor of na de overval hebben gezien of die weten hoe hij verder is gevlucht.



Warm gekleed

Op de beelden is de verdachte duidelijk te zien. Hij is 20 tot 30 jaar oud en 1,90 tot 2 meter lang. Hij is warm gekleed: hij draagt een gebreide muts, een zwarte jas van The North Face, een spijkerbroek en opvallende rode schoenen. Tijdens de overval gebruikte hij een klein zilverkleurig vuurwapen.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem