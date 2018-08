Hardloper geslagen met zijn eigen handgewicht door wielrenners

DELFT - Een 53-jarige hardloper uit Delft is mishandeld door twee wielrenners na een botsing met één van hen. De man is daarbij hard geslagen met een gewicht, dat hij zelf bij zich had tijdens het hardlopen. De wielrenners zijn mogelijk vader en zoon en één van hen zou Leo kunnen heten.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 augustus. Meer zaken zijn hier vinden.

De man is op donderdag 2 augustus om 15.30 uur aan het hardlopen op het Sintmaartensrechtpad in Delft. Achter hem komen twee wielrenners aanrijden. Eén van hen botst tegen de hardloper aan en daardoor vallen ze allebei op de grond. Er ontstaat meteen een pittige woordenwisseling, waarbij over en weer klappen vallen.

Een getuige ziet dat de hardloper met zijn eigen handgewichten wordt geslagen. Omstanders grijpen in en dat zorgt ervoor dat de wielrenners hun fietsen oppakken en wegrijden over de Abtswoude, het Octave de Coninckpad en het Adam Pijnackerpad richting Schiedam.



Flink gewond

De 53-jarige man heeft meerdere verwondingen op zijn voor- en achterhoofd, een scheur in zijn polsgewricht, gekneusde ribben en blauwe plekken over zijn hele lichaam opgelopen. Het is goed mogelijk dat één van de wielrenners ook gewond is: een getuige hoorde hem zeggen dat hij zijn pink had gebroken.

De wielrenners zouden vader en zoon kunnen zijn. Door één van de mannen is gezegd: ‘ik laat mijn zoon niet slaan.’ De jongste van de twee zou mogelijk Leo heten. Volgens een getuige is het incident door een andere getuige gefilmd. De politie wil die beelden graag zien.



Signalementen

De jongste wielrenner heeft het volgende signalement:



Blanke man

30-40 jaar

1,80 meter lang

Slank postuur

Glad geschoren

Groen/grijs wielrenshirt met een wit accent op één van de mouwen

Korte zwarte broek

Zwarte sokken

Witte wielrenschoenen

Donkere fietshelm

Blanke man

50-55 jaar

1,75 meter lang

Gezet postuur

Ongeschoren en onverzorgd

Zwarte zonnebril

Zwart haar

Zwart/wit wielrenshirt

Zwarte wielrenbroek, sokken en schoenen

Donkere fietshelm

Sprak met een zwaar Rotterdams accent

De andere man:

Bianchi fiets

Eén van de verdachten rijdt op een zwarte fiets. De andere fiets valt meer op: het is een racefiets van het merk Bianchi, in een ‘celeste’ kleur. De fiets heeft twee witte bidonhouders met roze bidons erin met witte doppen.



Weet u wie het zijn of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem