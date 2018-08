Plannen voor 115 meter hoge woontoren in Leiden

LEIDEN - Op de plek van het verouderde KPN kantoor en het uitvaartcentrum van Monuta bij de Willem de Zwijgerlaan in Leiden komen mogelijk drie woontorens tot 115 meter hoog. Dat meldt mediapartner Unity. Als het gebouw er komt, is dat direct het hoogste in de omgeving. Leidse politici zijn verdeeld over de mogelijke komst van de torens.

Het project - LEAD genaamd - is een initiatief van ontwikkelaar RED Company uit Rotterdam en bestaat uit drie ranke torens oplopend van 60 tot 115 meter hoogte. Dat is 35 meter hoger dan het hoogste gebouw nu in Leiden, de schoorsteen van de energiecentrale.

Volgens de projectontwikkelaar zullen de torens 'Leiden in haar woningbehoefte voorzien. Van sociaal- midden- tot luxe segment: LEAD wordt toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.'



'Hong Kong als ons voorland'

Leidse politici zijn verdeeld over de mogelijke komst van het gebouw. Op Twitter uit CDA-gemeenteraadslid Joost Bleijie zijn ongenoegen in een tweet aan wethouder Paul Dirkse (D66). Als het aan Bleije ligt, blijft de skyline van Leiden zoals die nu is. 'Geen megalomane plannen van 100+ hoog.'



Wat volgt is een discussie over de zogenoemde 'hoogbouwvisie' van de stad tussen verschillende Leidse politici. Dirkse laat weten dat de megatoren 'zorgt voor goede voorzieningen van jongere generaties'.



Bijeenkomst over de plannen

Op 11 september is een startbijeenkomst in Het Gebouw. Daar is een algemene presentatie en een open informatiemarkt. Verder zijn de architect en landschapsontwerper aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook worden daar de eerste schetsen onthuld.

Ergens volgend jaar moet het bestemmingsplan ingediend worden.

