Canadese gans in de regio: uitroeien of niet?

DEN HAAG - Mag de Canadese gans in de provincie Zuid-Holland uitgeroeid worden of niet? Bij de Raad van State stonden dinsdag voor- en tegenstanders tegenover elkaar. Omgevingsdienst Haaglanden wil de ruim 20.000 exemplaren van deze ganzensoort in de provincie terugbrengen naar nul. Dat stuit op verzet van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Ganzen zijn beschermde vogels, maar met een ontheffing mag erop gejaagd worden. De Milieufederatie vecht daarom twee ontheffingen aan die het provinciebestuur heeft verleend aan de Faunabeheereenheid die de ganzen mag gaan doden.

De eerste ontheffing houdt in dat het aantal Canadese ganzen in de provincie mag worden teruggebracht naar nul. De tweede ontheffing is bedoeld om de ruim duizend kolganzen te reduceren tot tweehonderd. De ontheffingen zijn al in werking, omdat de rechtbank van Den Haag in september vorig jaar het beroep van de Milieufederatie heeft afgewezen.



'Ganzen schadelijk voor de landbouw'

Volgens de Omgevingsdienst en de Faunabeheereenheid veroorzaken alle ganzensoorten bij elkaar voor miljoenen euro's schade aan de landbouw. 'Zuid-Holland is niet het natuurlijke verspreidingsgebied van de Canadese gans en de kolgans', zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Haaglanden. Met de jacht op de ganzen die niet in Zuid-Holland thuishoren, wil de provincie de landbouwschade terugdringen.

Volgens de Milieufederatie gaat de provincie daarmee regelrecht in tegen de instandhoudingsdoelstelling die ook voor de Canadese gans geldt en wijst erop dat deze gans eerder al als een inheemse vogelsoort is aangemerkt. 'Zolang Zuid-Holland niet weet wat er in andere provincies met deze ganzen gebeurt, is de provincie bezig met het uitroeien van een beschermde soort', zegt Susanne Kuijpers van de Milieufederatie.



Kolganzen uit ander gebied

Met het afschieten van kolganzen begaat Zuid-Holland volgens de Milieufederatie dezelfde overtreding: 'De tweehonderd exemplaren die overblijven is een te klein aantal en genetisch te beperkt om deze soort in stand te houden', aldus de Milieufederatie.

Volgens de Faunabeheereenheid gaat dat argument niet op. Er kunnen namelijk altijd nog ganzen uit een ander gebied in Zuid-Holland worden losgelaten.



Alle ganzen uitroeien niet mogelijk

Zuid-Holland heeft de grootste populatie Canadese ganzen van Nederland. Daarom denkt de Faunabeheereenheid dat het in de praktijk niet eens mogelijk is de hele populatie uit te roeien.

Uitspraak van de Raad van State in hoger beroep volgt over enkele weken.

