Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs heeft darmkanker

DEN HAAG - Ralf Sluijs, raadslid van Groep de Mos/Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad, heeft darmkanker. Dat schrijft hij in een open brief aan het college van B&W, de gemeenteraad en de griffie. Vanwege zijn behandeling zal hij de komende tijd mogelijk minder aanwezig kunnen zijn in de raad.

In zijn brief schrijft Sluijs dat afgelopen week darmkanker bij hem is geconstateerd. 'Hier ben ik enorm van geschrokken maar ik ben ook buitengewoon positief over de toekomst. Het is goed te behandelen en ik ben ervan overtuigd dat ik er goed uit zal komen.'

Het raadslid zal wat gas terug moeten nemen. 'Zo nu en dan zult u mij wat minder zien maar vooralsnog probeer ik mijn werkzaamheden zoveel mogelijk uit te blijven voeren zoals u dat van mij gewend bent.'



Als een vis in het water

Ralf Sluijs zit sinds de verkiezingen in maart van dit jaar in de gemeenteraad. Het werk doet hij met 'ongelooflijk veel plezier en enthousiasme', schrijft hij. 'Ik voel me vanaf het begin als een vis in het water. In positiviteit keihard mogen werken voor onze mooie stad, vervult me iedere dag weer met trots.'

Dit enthousiasme is de reden van het schrijven van zijn open brief. Sluis besluit zijn brief met de zin: 'Ik vind het belangrijk om dit op deze wijze met u te delen, juist omdat ik mij in de raad zo op mijn plek voel.'