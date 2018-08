Deel dit artikel:











Geen aanwijzingen voor misdrijf dode Naaldwijk Overleden persoon gevonden in Naaldwijk. Foto Regio15

NAALDWIJK - De persoon die maandag gevonden werd aan de Lange Broekweg in Naaldwijk is waarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen is. Dat meldt de politie dinsdag.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Het lichaam werd maandagavond gevonden in de bosjes. Wie de overleden persoon is, is moeilijk vast te stellen, volgens de woordvoerder. Het lichaam heeft er waarschijnlijk al een tijd gelegen. 'Het kan zo maar weken duren voordat we de identiteit hebben achterhaald', aldus de woordvoerder. LEES OOK: Dode gevonden in bosjes in Naaldwijk