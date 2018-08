Deel dit artikel:











Messenzwaaier en schietende agenten gesprek van de dag in Naaldwijk: 'Hier was het' Verdilaan in Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - Een dag nadat de politie een man neerschoot op de Verdilaan in Naaldwijk is het absoluut het gesprek van de dag in de buurt. Over de man en zijn motieven is tot nu nog weinig duidelijk. De Rijksrecherche heeft de zaak in onderzoek. De man is na zijn aanhouding in een ambulance afgevoerd.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Groepjes mannen die even een lunchwandeling maken, wijzen naar de bosjes. 'Hier was het', zeggen ze als ze het zebrapad oversteken richting de Albert Heijn. De recherche doet rond het middaguur onderzoek op het schoolplein van basisschool 'Ouverture'. Dat plein ligt precies achter de bosjes waar de man werd aangehouden. Leerlingen die grote pauze hebben, kijken toe hoe de rechercheurs hun werk doen. Directrice van de school, Siska Sosef is blij dat het hele incident na schooltijd heeft plaatsgevonden, vertelt ze. De school pakt het hele voorval dinsdag aan op zijn Westlands: 'We maken het niet groter dan het is', zegt ze.

Beginnen er niet zelf over Vooral de bovenbouwleerlingen hebben wat meegekregen van de aanhouding: 'Van vriendjes, ouders of via social media'. Maar in de klas beginnen de leerkrachten er niet zelf over. Wel beantwoorden ze vragen als die er zijn, legt Sosef uit. Ook het onderzoek van de recherche is niet heel lang interessant voor de kinderen, volgens de directrice: ' Het is de tweede dag na de vakantie. De vriendjes en vriendinnetjes zijn al snel veel interessanter.'

Op de eerste rij In de bejaardenwoningen aan de overkant van de straat, zaten de bewoners maandagavond op de eerste rij. Een man die in het hoekhuis woont werd gewekt door zijn vrouw, die schoten hoorde. 'Nee joh, dat is vuurwerk', reageerde hij. Toen hij toch maar even naar buiten besloot te gaan, zag hij de agenten en de man. De bewoner vertelt dat de verdachte zijn mes niet wilde laten vallen en dat de agenten het vuur openden. 'Ze hebben hem zeker vier keer geraakt, hij is echt niet alleen door die politiehond gebeten.' Of hij iets geroepen heeft? 'Dat heb ik niet gehoord, ik ben wat dovig.'

Nog geen twintig Wel meent de man de verdachte te herkennen. Hij schat hem een jaar of zeventien, achttien. 'De twintig haalt hij nog niet'. Volgens de man zag hij de verdachte mogelijk vorige week in het parkje naast het wooncomplex. 'Hij was flink in de war en maakte rare karatebewegingen. Maar deed geen vlieg kwaad.' Ook een vrouw die om de hoek woont, hoort 's avonds knallen. Ze is niet gaan kijken. ' Je hoort hier wel vaker rotjes afgaan.' Haar buurman op de hoek, die hier net is komen wonen, vindt het allemaal maar niks. 'Het komt steeds dichterbij zo.'