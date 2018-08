Deel dit artikel:











Neergeschoten messenzwaaier komt uit Syrië Verdilaan in Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - De man die maandagavond op de Verdilaan in Naaldwijk door de politie is neergeschoten is een 28-jarige man uit Syrië die in Zweden woont. Hij was op bezoek bij familie in Nederland. De man liep met een mes op straat en maakte een verwarde indruk. Familieleden waren bang dat de man zichzelf of anderen wat zou aandoen en waarschuwden de politie.

De man weigerde zich over te geven toen agenten hem aanspraken. Tijdens de aanhouding daarna schoot de politie meerdere malen op de Syriër. De verdachte raakte gewond, maar is niet in levensgevaar en wordt op een later moment verhoord, meldt het OM. Hij is aangehouden voor bedreiging. De schietpartij wordt door de Rijksrecherche onderzocht. Ook de rol van de schietende agenten wordt bekeken. Zij worden gezien als getuige, meldt het OM. LEES OOK: Messenzwaaier en schietende agenten gesprek van de dag in Naaldwijk: 'Hier was het'