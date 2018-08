Karsten Klein fractievoorzitter van CDA in Den Haag

DEN HAAG - Karsten Klein wordt fractievoorzitter van het CDA in de Haagse gemeenteraad. Hij neemt het stokje over van Daniëlle Koster die de afgelopen vier jaar de CDA-fractie leidde. Koster wordt vice-fractievoorzitter.

Karsten Klein was acht jaar wethouder in Den Haag. Maar sinds zijn partij geen deel meer uitmaakt van het college in Den Haag, is hij raadslid. 'De rol van bestuurder in een coalitie is een heel andere dan raadslid van de grootste oppositiefractie', zegt Klein. 'Ik heb de tijd genomen om deze omschakeling goed en geloofwaardig te kunnen maken en ben er nu klaar voor en heel gemotiveerd om het fractievoorzitterschap op mij te gaan nemen.'

Koster steunt Klein: 'Ik wist vanaf het begin dat Karsten tijd nodig had om na te denken over wat hij wilde en om de omschakeling te maken na acht jaar wethouderschap', reageert Koster. 'Die tijd heb ik hem graag gegeven.'

Klein was in de periode 2006-2010 ook al fractievoorzitter van het CDA in de Haagse gemeenteraad. In het najaar van 2017 werd hij door de Haagse CDA-leden voor de derde keer tot lijsttrekker benoemd. Het CDA heeft drie zetels.