Wijze raad voor brugpieper Jules: 'Niet meteen gaan blowen en verkering krijgen hè' Jules in zijn nieuwe klas. Still Omroep West

DEN HAAG - De eerste dag na de schoolvakantie én de nieuwe brugpieper zijn op de middelbare school is best spannend. Het gebeurt maar één keer in je leven. Alles is nieuw en alles wordt anders. Jules Vosmaer uit Den Haag kijkt uit naar de nieuwe fase in zijn leven en was dinsdag best een beetje zenuwachtig.

Geschreven door Mariëlle Bakker

'Ik heb geen speciaal ochtendritueel gedaan of anders ontbeten', lacht Jules voordat hij naar zijn nieuwe middelbare school Christelijk College de Populier in Den Haag fietst. 'Ik heb wel mijn favoriete sneakers aan'. Jules kijkt vooral uit naar het zien van zijn nieuwe klasgenoten. 'Maar we gaan vandaag niet veel meer doen dan boeken ophalen.' Even later komt zijn vriend Mats hem ophalen om naar school te fietsen. Moeder Dominique van Vliet omhelst haar zoon stevig en wenst hem veel plezier. 'Niet meteen wiet gaan roken en verkering krijgen hè', roept ze hem jolig na. Chille klas, best gezellig





Feilloos vinden ze hun weg naar De Populier. De biologielerares stelt zich voor en vertelt dat ze de zwarte band in de vechtsport Jiu jitsu heeft. De nieuwe scholieren kijken stilletjes naar een filmpje waarin te zien is hoe ze grote mannen even over de schouder swiept. In de hoek van de klas staat een terrarium met een hagedis die Pluisje heeft. Iedereen mag Pluisje even aaien. Jules eerste indruk is goed: 'chille klas, best gezellig'. LEES OOK: 'In slaap komen was lastig', Damian maakt zich op voor eerste dag op middelbare school