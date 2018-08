Deel dit artikel:











ADO Den Haag op woensdag 26 september naar Rosmalen voor bekerduel De KNVB-beker in De Kuip (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag neemt het op woensdag 26 september in de eerste ronde van het KNVB Bekertoernooi op tegen OJC Rosmalen. Het duel begint om 19.45 uur. Andere clubs uit de regio komen of op dinsdag of op woensdag in actie.

Bekijk hieronder het speelschema van de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi: Dinsdag 25 september

17.00 uur: AFC - Telstar

17.00 uur: Scheveningen - SC Cambuur

18.30 uur: RKC Waalwijk - NAC Breda

19.45 uur: DVS'33 Ermelo - Roda JC

19.45 uur: Koninklijke HFC - Harkemase Boys

19.45 uur: FC Volendam - Willem II

19.45 uur: Rijnsburgse Boys - TOP Oss

19.45 uur: Noordwijk - Sparta Rotterdam

19.45 uur: Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

19.45 uur: Spakenburg - sv DFS

19.45 uur: FC Den Bosch - Heracles Almelo

19.45 uur: Almere City FC - FC Dordrecht

19.45 uur: Helmond Sport - Fortuna Sittard

20.45 uur: Excelsior - N.E.C. Woensdag 26 september

17.00 uur: Staphorst - PEC Zwolle

18.30 uur: Excelsior Maassluis - PSV

19.45 uur: DOVO - Urk

19.45 uur: Eemdijk - ASWH

19.45 uur: RKAV Volendam - Vitesse

19.45 uur: ODIN'59 - FC Lisse

19.45 uur: Westlandia - VVV-Venlo

19.45 uur: VVSB - De Graafschap

19.45 uur: Katwijk - sc Heerenveen

19.45 uur: OJC Rosmalen - ADO Den Haag

19.45 uur: Groene Ster - TEC

19.45 uur: Kozakken Boys - ONS Sneek

20.45 uur: Te Werve - Ajax Donderdag 27 september

17.00 uur: Alcides - AZ

17.00 uur: OFC - FC Emmen

18.30 uur: FC Groningen - FC Twente

19.45 uur: FC Utrecht - MVV

20.45 uur: Gemert – Feyenoord