Man (26) aangehouden in Den Haag voor dreigen met aanslag De grote vergaderzaal van de Tweede Kamer (foto: ANP)

DEN HAAG - Een 26-jarige man is op het Centraal Station in Den Haag aangehouden. In een Facebookfilmpje dreigde de man met een aanslag op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of op het gebouw van de Tweede Kamer.

De melding kwam maandag binnen bij de politie en de verdachte kon dinsdag worden aangehouden, laat de politie weten. De verdachte zit in volledige beperkingen, dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Hij wordt verhoord. Zijn exacte identiteit moet nog worden vastgesteld. Het onderzoek naar het filmpje en de achtergrond van de man is nog in volle gang.

Alle scenario's onderzocht Omdat het volgens de politie om een ernstige dreiging gaat, is er overleg geweest met justitie en de burgemeester van Den Haag. 'Alle mogelijke opties worden opengehouden en scenario's onderzocht.' De man wordt waarschijnlijk komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Geert Wilders organiseert later dit jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed.