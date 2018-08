Verdachte opgepakt in zaak overleden Hagenaar (83) na ruzie in Arnhem

DEN HAAG - De politie heeft een 27-jarige verdachte uit Arnhem aangehouden in de zaak van de 83-jarige Hagenaar die tijdens een ruzie bij een bushokje zwaargewond raakte en later overleed.

Het slachtoffer stond zaterdagmiddag 18 augustus te wachten op de bus toen hij ruzie kreeg met de inzittenden van een voorbijkomende auto. De 83-jarige Hagenaar opende het portier van de wagen.

De auto reed vervolgens weg. De man kon de deur niet meer loslaten en kwam ten val. In kritieke toestand is hij toen naar het ziekenhuis gebracht. De bejaarde man is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en is nog op zoek naar getuigen.